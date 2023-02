Flavion porte réclamation contre Grand-Leez

Grand-Leez, tenant du titre, va-t-il sortir de l’épreuve sur tapis… vert ? Flavion a décidé de porter réclamation car son adversaire n’a pas couché deux noms de moins de 21 ans sur la feuille de match. Dinant avait été éliminé la saison dernière pour le même motif. Mais les dirigeants gembloutois sont bien décidés à ne pas lâcher le morceau. "Le point 10 du règlement de la Coupe ne stipule rien concernant cette règle, insiste David Hérion, manager sportif de Grand-Leez. Et puis des équipes de P2, par exemple, n’ont pas cette obligation. Je ne vois pas pourquoi il y aurait deux règlements différents pour une même compétition. On va attendre la décision du CP mais si la réclamation de Flavion est recevable et fondée, nous irons jusqu’au bout des choses, c’est une certitude. Jusqu’à la dernière virgule, Grand-Leez se défendra, même si on doit aller devant le tribunal du sport, voire plus loin encore."