Duel des Prinsen et Cleymans "out" à Natoye

Beez – Haneffe (s. 20 h 30)

Ce match était attendu depuis plusieurs semaines au sein de la famille Prinsen. En effet, Didier, le père, et Jérémy, le fils, respectivement coach de Beez et de Haneffe, s’apprêtent à s’affronter au bord du terrain pour la première fois. "C’est toujours étonnant de rencontrer son fils dans le cadre du basket, admet le coach beezois, Didier Prinsen. Mais ça ne reste que du basket, on s’entendra toujours aussi bien après le match. Sinon, la partie s’annonce disputée car les deux protagonistes ont besoin de la victoire pour le maintien. Pour sa première expérience chez les hommes, Jérémy s’en sort plutôt bien. En même temps, c’est plus facile d’entraîner des hommes qui suivent directement alors que les dames ont tendance à davantage réfléchir. Il manque peut-être d’éléments et de joueurs plus assidus. Connaissant sa manière de coach, je ferai en sorte de contrecarrer ses plans." Jaumotte (fracture au doigt) est indisponible.