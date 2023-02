Boninne débute une série d’opposants redoutables tels qu’Ottignies ou Pepinster, mais c’est Neufchâteau qui se présente en premier. "Pour être prêts, nous devons, d’abord, retrouver notre jeu collectif, prévient le coach, David Roussaux. Mais en s’entraînant tous ensemble, nous y parviendrons. D’autre part, on doit renouer avec notre côté malin puisqu’on a commis trop de bêtises ces derniers temps. En revanche, j’apprécie la combativité affichée, elle nous a permis d’aller chercher un 2 sur 3 rassurant. Il n’y a, donc, nullement péril en la demeure. Depuis notre victoire à l’aller, Neufchâteau a chuté quelque peu mais compte en lui des forces en présence, comme l’inébranlable Henquet, que nous avions contenu à merveille. On est capable du meilleur et de se mettre au niveau des adversaires soi-disant plus forts. J’espère que ce sera encore le cas."

Angleur - Namur B (d. 13 h 30)

Suite à plusieurs éléments perturbateurs, Namur s’est enlisé au classement et force est de constater que ce déplacement au Mosa Angleur est capital dans la lutte au maintien. "Même si la saison reste encore longue, nous partons avec l’intention de ramener la victoire pour nous mettre à l’abri, souhaite le coach, Jérémie Palix. À nouveau, les conditions ne sont pas totalement réunies: Defosset et Hucorne sont annoncées absentes. Dès lors, les problèmes à la montée de balle risquent de se répéter mais nous y travaillons. Heureusement, le noyau sera renforcé de Colin, Dive et Godart."

Ciney - La Rulles (d. 15 h)

Mieux dans ses baskets depuis la reprise, Ciney, rabiboché avec son jeu et solide troisième, enchaîne les victoires. "Outre le fait que l’état d’esprit actuel est bon, nos attaques sont plus réfléchies, se rassure la coach, Fannie Vandesteene. Par exemple, face à la zone de Ganshoren, nous avons prôné la patience pour trouver la solution. À mon avis, nous risquons de tomber à nouveau sur une zone contre La Rulles, qui nous avait surpris par son agressivité et sa jeunesse au match-aller. À nous de ne rien lâcher et heureusement, je pourrai compter sur tout le monde."