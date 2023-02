Augustin Maeck en mode découverte

"Ce n’était pas une rumeur, je l’avais bien annoncé, évoque le coureur de la formation Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette. J’ai d’ailleurs arrêté de rouler pendant un peu plus d’un mois. Mais je me suis rendu compte que j’aime trop le vélo. Le goût est vraiment revenu."

Et il est bien présent aux entraînements collectifs de son équipe. Avec une grande motivation. Celle de poursuivre sur sa lancée victorieuse et, surtout de découvrir sa nouvelle catégorie des cadets. Si le plaisir du sport doit rester la priorité dans les pelotons des 15 et 16 ans, si la route est encore énormément longue pour tous ceux qui rêvent, à cet âge-là, de rejoindre un jour les pelotons professionnels, la catégorie des cadets représente néanmoins un changement important pour ceux qui arrivent des rangs des aspirants.

"Distances plus longues"

"J’ai très envie de découvrir cette catégorie, qui propose des grandes courses, des épreuves par étapes, se réjouit Augustin Maeck. C’est très motivant. J’ai par exemple très envie de disputer les courses de côtes. On n’avait pas ce genre d’épreuves chez les plus jeunes."

Que lui inspire les spécificités des épreuves des cadets ? "Les distances seront plus longues, mais je pense que cela peut me convenir, répond-il. Il faudra par contre que je m’habitue au début à rouler contre des coureurs plus âgés d’un an que moi, qui ont aussi plus d’expérience. J’aborde donc cette première saison en mode découverte." Mais non sans ambition pour celui qui faisait partie des meilleurs du pays ces dernières années. "Si c’est possible, j’aimerais gagner quelques courses, oui, ajoute Augustin Maeck. Même si je sais que cela va être compliqué sur les grandes courses, comme les interclubs ou les manches de la Top Compétition. Tout en sachant que mon équipe a un solide effectif chez les cadets. Ce ne sera pas simple de décrocher une sélection pour de belles épreuves comme le Tour de l’Ain, que j’ai vraiment envie de découvrir."

Maeck est un nom bien connu dans le monde du vélo wallon. Avec notamment Jean-Marie, son oncle, le responsable du club de Marchovelette. "C’est par lui que j’ai commencé le vélo, se rappelle Augustin. En fait, mon papa a lui aussi fait des courses mais… je ne le savais pas. Il ne m’en avait jamais parlé. C’est à un souper de famille que Jean-Marie m’a proposé de venir essayer. J’avais huit ans. Je ne savais pas trop ce que c’était. Au début, ce n’était que de l’amusement pour moi. Et puis j’ai abordé le cyclisme en mode plus sportif."