Tamines: Dans l’expectative, Tibor Balog aimerait préparer plus sereinement le derby à Couvin

En ce début de semaine, ce sont cinq ou six autres joueurs (au moins) qui sont pressentis sur le départ, mais le coach Tibor Balog se montrait toujours prudent, tant hier soir après sa séance d’entraînement que ce mercredi matin, voulant encore croire à l'espoir restant de garder ses hommes dans ses rangs. Et espérant aussi retrouver au plus vite (mais est-ce possible ?) une ambiance de travail digne de la préparation d’un match crucial en D3A. "Il devrait y avoir une nouvelle réunion ce mercredi mais ce qui est certain, c’est que la situation doit être réglée rapidement cette semaine pour que je sache avec quel noyau j’irai à Couvin samedi", précise l’entraîneur. En effet, le derby des Namurois de la série revêt une importance capitale dans la lutte pour le maintien en Nationale…

Affaire à suivre.