Meux salue le retour de suspension des deux Antoine (Boreux et Palate) pour la venue de Warnant. Cyril Van Hyfte (3 jaunes) n’est pas contre pas sélectionnable. Kenny Paulus continue de se soigner et ne s’est pas entraîné mardi. "On verra pour ce jeudi mais cela m’étonnerait qu’il puisse reprendre à 100%", précise Laurent Gomez. Raison pour laquelle Maxime Pignolet n’a pas joué en Coupe avec la P1 mardi à Loyers. "Avec la blessure de Gaëtan Hayen dimanche à Nismes, Max était le seul gardien des deux équipes premières encore disponible, ajoute Laurent. Et comme Martin Vanval a montré de bonnes choses en U19, c’est lui qui a joué mardi."

À Loyers mardi soir, le comité n’a vu aucun joueur pour discuter de la saison prochaine. Ce sera pour cette fin de semaine, si le timing le permet, même si rien ne presse.

Namur

Les Merles s’entraînent normalement cette semaine avant de profiter d’un week-end de repos. De son côté, le président Bernard Annet était à Marseille pour assister, ce mercredi soir, au duel entre l’OM et le PSG.