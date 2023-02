Les Vedrinois veulent lâcher leurs coups

Les Vedrinois ont parfaitement entamé leur second tour, en ramenant la victoire de l’Alpa. Un succès acquis via un "sans-faute" de Degros, vainqueur des deux séries A, alors que Stanescu et Giltia remportaient leur duel face à Dargent, classé B0. "Un précieux succès, qui nous permet de nous éloigner de la lanterne rouge, l’Etoile Basse-Sambre, avoue Didier Cat. Pour le moral et la confiance, c’est important."