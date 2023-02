Arbitre: Michelin

Cartes jaunes: Lamock, Pétrisot, Vanmackelbergh

Buts: Francotte (0-1 et 0-2 pen., 8e et 95e)

FLAVION: Unver, Lamock, Dethise (46e Fauchet), Hendrick, Collart, Cheront, Pétrisot, Pessleux (44e Leroy), Leleux, Dubois, Vanmackelbergh (72e Zingle)

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin (62e Trigaux), Grégoire, Kindermans, Quevrin (82e Beguin), Ligot, Boigelot (86e Barry), Gilissen (78e Devigne), Francotte, Piazzalunga

C’est finalement avec un seul juge de touche que ce nouveau duel Flavion-Grand-Leez débute. Des Verts qui ne tergiversent pas et ouvrent la marque sur leur première occasion. Francotte, d’un tir ras de sol, conclut une belle offensive. Les hommes de Dany Verkamer poussent, avec Quevrin et Boigelot pour doubler la marque mais en vain. Les Rouges se montrent dangereux dans le dernier quart d’heure mais ne cadrent pas. La seconde période est moins animée où les deux équipes se donnent à un duel physique. Les Verts reculent un peu et le danger est là lorsque Hendrick touche le montant. Le score ne bouge pas jusqu’à la dernière seconde où Cheront stoppe un envoi de Beguin de la main. Francotte s’offre un doublé sur penalty pour un énième quart de finale de ses couleurs, face à Spy.

Arquet B 1 – Condrusien 1 (t.a.b. 3-4)

Arbitre: Ali Rahmani.

Cartes jaunes: Henrot, Lecomte, Jassogne, Boosten, Nijskens, Similon.

Buts: Boosten (1-0, 1e), Ar. Defays (1-1, 94e).

ARQUET B: Jacquet, Similon, Adant, Boosten, Wouters (85e Debroux), Hodaibi (78e Van Lancker), Sac (70e Fotia), Gengler, Jassogne (86e Maillen), Lemnaru, Penoy.

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Hébette (68e Ar. Defays), Warzée, Kleinkenberg, Bukran Henrot, Kosova, Ax. Defays (33e Nijskens), Lecomte (33e Godfroid), Chenon (46e Kouadio).

Si le Condrusien gagne le toss, dans les secondes suivantes une attaque rondement menée par les Namurois est clôturé par un but de Boosten. La suite voit les visiteurs tenter de relever la tête mais sans pouvoir inquiéter le portier vedrinois qui peut compter sur sa défense pour ne pas être mis en difficulté. À la reprise, la physionomie ne change pas avec des Vedrinois concentrés et des Condrusiens peu dangereux, si ce n’est un tir d’Hébette détourné par Jacquet. Arquet reste calme mais ne peut concrétiser les 2 occasions de Wouters et Boosten. C’est là qu’on peut écrire que ces derniers ont raté le coche. À la 94e, contre le cours du jeu, c’est 1-1 par Arnaud Defays. Les deux équipes devaient se départager sur une sécance de tirs aux buts… favorables à Hamois.

Le Condrusien affronter le vainqueur de Profondeville-Chevetogne.

Ohey 0 – Spy 4

Les Oheytois débutent très bien leur rencontre en se créant deux très grosses occasions dans le premier quart d’heure parfaitement négociées par le gardien adverse. Les écureuils ne se laissent pas faire et font 0-1 par une frappe deviée qui finit au fond des filets. Les visités ne se laissent pas abattre et manquent d’égaliser mais le balle frappe la barre transversale. Spy double la mise sur un cafouillage dans le rectangle. Au retour des vestiaires, Spy se voit attribuer un pénalty qui va être converti. Ce but coupe les jambes à Ohey, Spy va donc faire tourner le ballon. Et tuer tout espoir dans le dernier quart d’heure sur une belle action collective.

Par ailleurs, Rudy Anciaux sera le prochain coach de Spy. L’ancien entraîneur de Fosses, Biesme et Tamines, coach à Petit-Waret, retrouvera donc la P1 la saison prochaine avec une formation ambitieuse, même si un peu irrégulière ces derniers mois. Il succédera ainsi à Eddy Broos qui avait annoncé son départ, au terme de la saison, il y a peu. Une valeur sûre en remplacera une autre car Rudy Anciaux, à 57 ans, connaît bien la première provinciale namuroise.