Arbitre: Ali Rahmani Nassim.

ARQUET B: au complet.

CONDRUSIEN: blessé: Maillard.

"Ce match doit nous faire du bien, car je pourrai y compter sur tout mon groupe. Et on doit se ressaisir, vu qu’on est un peu à la traîne en championnat, confie le coach vedrinois, Alexis Gambier. Le Condrusien est une équipe qui possède un bon niveau technique et développe un jeu intelligent. Ce n’est pas pour rien qu’il a partagé avec Loyers. À nous de bien représenter la P3."

"Le résultat et le match face à Loyers m’ont un peu rassuré quant à notre état de forme, indique Damien Trimboli qui, hormis Maillard (cheville), peut compter sur tout son noyau. Des gars comme Achille Lecomte ou Axel Defays ont répondu présent dimanche pour leur première titularisation. Ça m’offre des solutions en plus. La coupe reste un objectif, il faudra être solide face à une jeune équipe qui joue bien au foot."

Ohey – Spy

Arbitre: Hentschel Christophe.

OHEY: blessé: Bortolin ; incertain: Depas.

SPY: blessé: Jeanmart ; absent: Lengelé ; retour: Tielemans.

"Je m’attends à un beau match de foot, analyse le coach oheytois Vivian Delhalle. Nous allons jouer notre jeu et offrir du spectacle. Spy est une très bonne équipe. Je ne pense pas qu’il fera tourner. Je trouve dommage que le match se joue en semaine car on aura moins de spectateurs. Je ne sais pas si on pourra jouer sur notre synthétique au vu de la météo annoncée (température sous 0°C). Si le terrain est gelé, on risque de l’endommager."

Battus dimanche des œuvres de Beauraing, les Spirous doivent prendre au sérieux leur déplacement chez le leader de la 3B. "N’oublions pas que nous avions été éliminés par Ohey l’an dernier, rappelle Eddy Broos. C’est une équipe à ne surtout pas prendre à la légère. Évitons les cadeaux et communiquons sur le terrain. La coupe, c’est mon objectif personnel afin de terminer mon contrat sur une note positive."

Beauraing – Bioul

Arbitre: Gillet Bruno.

BEAURAING: blessé: Mont ; absent: Broyer ; suspendu: Robert ; retours: T. De Becker, Suray.

BIOUL: blessés: Edebouw, Deprée, Helson, Bodart ; indisponible: Dache ; retour: A. Delcourt.

Christian Léonard, qui ne prolongera pas la saison prochaine, ne le cache pas, le comité beaurinois lui a demandé de faire en sorte d’aller le plus loin possible dans la compétition. "D’autant qu’une qualification nous ferait encore jouer chez nous en quart, confirme le T1. Mais ce sera un match difficile. Une P2 a toujours envie de s’offrir le scalp d’une P1. Et c’est tout à fait possible: Onhaye B l’a fait contre nous en amical. Je n’ai pas manqué de le rappeler à mes joueurs. "

"Il nous faudra éviter de prendre un but rapidement et de devoir courir après le score, prévient Michel Grégoire. Face à Rochefort B, on a pris des buts sur des erreurs individuelles. Si on veut se qualifier, on devra avoir la même organisation que lors de notre victoire à Gedinne."

Vencimont – Nismes

Arbitre: Rolet Freddy.

VENCIMONT: absent: Meddouri.

NISMES: blessés: Houche, Broutin, A. Fraiture.

"Nous n’avons rien à perdre, nous sommes le petit Poucet de la compétition, souligne le T1 vencimontois Pascal Brackez. En août, j’avais dit aux joueurs qu’il était possible de passer les trois premiers tours, ce que nous avons fait. L’équipe a pris goût à cette compétition. L’exploit est à réaliser ce soir. Une qualification serait la cerise sur le gâteau. Et une qualification pour la coupe de Belgique serait agréable."

Rassuré par sa victoire face à Meux B dimanche, Bareck Bendaha reste les pieds sur terre. "Même si c’est une formation de P3, il ne faut pas lui manquer de respect, clame le mentor nismois. Sur un terrain de jeu qui ne sera pas facile, il s’agira d’être méfiant."

Flavion-Morialmé – Grand-Leez

Arbitre: Michelin Joël.

FLAVION-MORIALMÉ: blessés: Zingle ; incertains: Hennin, Pessleux.

GRAND-LEEZ: absents: Boigelot, Evrard ; incertains: Boreux, Trigaux, Van Bets, Wauquaire ; retour: Francotte.

Après avoir tenu une bonne heure à Biesme en P1, les Rouges veulent reproduire la même prestation face aux Verts. "Tenir le plus longtemps possible sans brûler trop de cartouches, relève Eddy Morue. L’important reste le duel de dimanche contre Évelette."

"Comme lors des années précédentes, ce match à Flavion devra être abordé avec sérieux et application, à l’instar de notre confrontation en championnat, avertit Dany Verkamer. Nous ne laisserons pas de place à l’excès de confiance, malgré nos récents succès. Le match à Évelette, disputé dans des conditions extrêmement difficiles, a laissé des traces."

Haversin – Petigny-Frasnes

Arbitre: Godefroid José.

HAVERSIN: blessés: F. Michel, Sibilano ; incertains: B. Michel, Gérard.

PETIGNY-FRASNES: absents: Zamperetti, Giglio, Ezzeroual, Barbier ; blessé: Masson ; incertain: Vecchiato.

Après un festival de cartons jaunes à Andenne, Haversin a fait les comptes: "Il y aura 3 suspendus dimanche contre Spy", regrette Jean-François Grégoire, lui-même jauni en bord de terrain. Le coach ne savait pas hier s’il pouvait ou non compter ce soir sur son gardien Gérard, brûlé à la suite d’un plongeon sur le synthétique andennais. "Chez nous, on va tout donner mais attention à Petigny. Individuellement, c’est très fort."

Les Petignolais doivent faire face à pas mal d’absences pour ce voyage à Haversin. "Nous sommes habitués aux longs déplacements. Ce ne sont pas tant les kilomètres que les changements à tout va du calendrier qui nous dérangent. Il y a plusieurs éducateurs dans l’équipe qui ne peuvent pas se libérer en semaine, déplore le coach Sébastien Marée. Ce match est du bonus mais le gagner nous assurerait de rejouer enfin chez nous en quarts." Après Évelette, qu’ils ont sorti au tour précédent, les Leus retrouvent une autre formation qu’ils côtoyaient la saison passée en P2.

Dernier huitième de finale, le duel entre Profondeville et Chevetogne se joue jeudi à 20h.