Ce qui n’était pas pour déplaire à leur coach Kevin Cassart.

"Ce fut un très bon match collectif de la part de mes joueurs qui n’ont pas lâché prise lorsque Rocehfort a pris l’avance au marquoir. Ce succès est également dû à une solide prestation offensive et à la prise de bonnes options. Sans oublier une très bonne mentalité".

"L’absence de mes deux pivots m’a privé de rotations, explique le coach rochefortois Lionel Evrard. N’empêche, au lieu de se reposer sur le collectif, mes joueurs ont préféré jouer la carte de l’individualité. Si cette défaite est embêtante, j’espère qu’elle permettra à mes joueurs de se remotvier car la deuxième place n’est pas encore jouée".

Belgrade souffre face à Temploux

Le derby entre le leader belgradois et Temploux est revenu aux visités alors que les Aviateurs n’avaient pas démérité (80-73). Que du contraire.

"Par sa défense agressive et ses retransitions, Temploux s’est montré entreprenant et menaçant par moments, confie le mentor visité Stéphane Plumier. Après la pause on a imposé notre jeu en mettant notamment plus de vitesse dans les échanges. Il faut dire aussi que Temploux s’est très bien battu".