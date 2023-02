Première édition du Festirun et premier succès d’Anaïs Gaudin

Flawinnois, l’ancien coureur cycliste Florent Serry prend toujours un malin plaisir à participer aux activités du village et c’est lui qui s’est imposé sur le court. "Après la bifurcation, je me suis retrouvé seul en tête. Connaissant la région, je me suis contenté de gérer jusqu’à l’arrivée. Il faut dire qu’il n’y avait pas un niveau trop relevé", précise le vainqueur, arrivé devant Ludovic Watrin et Clément Marinx. Chez les dames, après avoir tourné autour de la première place pendant des semaines, Anaïs Gaudin l’a emporté devant Stéphanie Rock et Sophie Bailleux. "C’est Victor, mon fils, qui a insisté pour participer. J’avais les jambes encore un peu lourdes du trail de la Chandeleur, mais je l’ai quand même accompagné. Je me suis retrouvée en tête avec Stéphanie. J’ai tout donné dans la dernière difficulté et cela m’a permis de faire la différence", commente Anaïs.

Sur le long parcours de 10,2 kilomètres, deux hommes, Simon Dendas et Geoffrey Vanderstraeten, ont rapidement pris la tête des opérations et seuls les 500 derniers mètres ont pu les départager. Geoffrey a profité d’une petite difficulté dans un chemin étroit pour se faufiler et slalomer entre les concurrents des 5,7km, creuser l’écart sur Simon et faire la différence. "Le tracé était assez difficile, avec pas mal de boue et de dénivelé. Le trafic de fin de parcours m’a finalement permis de m’imposer pour une trentaine de secondes." Simon a fini deuxième, devant Thomas Simon. Élodie Rinchard s’est montrée la plus efficace parmi les athlètes féminines présentes et a franchi la ligne d’arrivée en pole position, devant Axelle Latour et Anne Barbier.