Pauline Martin ravie de son expérience italienne

L’ex-joueuse d’Asterix et de Charleroi a déjà inscrit une place de finaliste de la coupe nationale à son palmarès italien. "On s’était qualifiées pour le Final 4, organisé fin janvier à Bologne, en éliminant Casalmaggiore 3-0. En demi-finale, on a pris le meilleur sur Bergame (3-0), avant d’échouer contre Conegliano lors de l’apothéose (3-0). Dommage, mais cela nous motive encore plus en vue de nos prochains duels contre elles en championnat."

Une compétition qui voit les troupes de Marco Gaspari occuper, pour l’instant, la troisième marche, avec 39 points pris en 17 rencontres. "On a connu quelques petits accrochages, comme nos deux défaites 3-2 face à Bergame, qu’on aurait dû éviter. Mais il reste neuf matchs avant la fin de la phase classique. Rien n’est donc joué."

Des médaillées d’or comme équipières

La jeune opposite namuroise se sent chez elle, dans le nord de la Botte. "Cela se passe très, très bien. J’avais un peu peur quand je suis arrivée, je l’avoue. Je ne m’attendais pas à être aussi bien accueillie par tout le monde. C’est très familial, malgré le standing et les ambitions du club. Évidemment, je ne suis pas considérée comme une titulaire. Je suis encore jeune, avec un contrat pro dit de formation portant sur deux ans. Et je me retrouve au milieu de médaillées d’or olympiques, de championnes du monde et d’Europe ! Moi, j’ai débarqué avec mon titre de Ligue A belge (rire). Mais mon temps de jeu n’est pas le plus important. Ce qui compte, pour moi, c’est d’apprendre et de progresser, techniquement et tactiquement, lors de séances d’entraînement dont la charge physique est plus élevée que chez nous. Je suis contente. Mes montées sur le terrain se sont bien passées et le staff est satisfait de moi", raconte celle qui a choisi de poursuivre ses études (lettres, de la KUL) à distance, avec un programme de cours allégé. "Grâce à cet aménagement, je peux me consacrer au volley-ball un maximum. Et profiter de chaque instant de cette chance extraordinaire."