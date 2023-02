Malonne s’adjuge le match au sommet

Match pour le titre en série P2B, le Mosa recevait Malonne ce dimanche après-midi. Les deux équipes ne comptent en effet qu’une défaite au compteur et ont largement distancé les autres formations. Si, lors de la rencontre aller, le Mosa l’avait emporté d’une unité, les hommes de Jérôme Joannes n’ont pas pu réitérer l’exploit (54-71). " Malonne mérite sa victoire , reconnait le mentor. Ils ont montré plus d’envie alors que, de notre côté, nous avons un peu subi le match et pris des shoots forcés. J’ai toutefois apprécié la réaction des gars qui nous permet de revenir à 12 points, après un off-day en première mi-temps (25-53) ". Pour Jérôme Joannes, ce match désigne le champion. " Nous ne nous sommes pas donné les moyens d’être bons et nous n’étions pas prêts mentalement. Les joueurs sont conscients de s’être fait marcher dessus ".