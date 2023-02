Malonne : Les jumeaux De Rijdt sur deux podiums au trail de la Chandeleur

La reprise, après un an d’absence, l’an dernier, était une réussite avec 784 participants. Cette année, ils ne sont pas parvenus à franchir à nouveau le cap des 1000 mais s’en sont bien approchés, avec 992 traileurs. La preuve que l’engouement est de retour.

Les conditions météorologiques étaient clémentes vendredi soir et les tracés, boueux et glissants sans toutefois devenir des patinoires. Les chronos en témoignent et les vainqueurs ont couru vite, sur 9, 15 ou 23 kilomètres.

Sur la plus petite distance, Mathieu De Rijdt a rapidement pris les commandes pour s’imposer avec plus d’une minute d’avance. "C’était ma première participation, sur un parcours avec de belles montées bien piquantes auxquelles je ne m’attendais pas", sourit-il. De retour après un blocus et une session d’examens, Mathias Anciaux a décroché la deuxième place devant Nathan Lindekens.

Victorieuse l’an dernier sur le 15km, Hélène Delmée a remis le couvert cette année. "Moi qui ai l’habitude de partir lentement, sur une distance aussi courte, il fallait partir à fond. C’était bien différent mais le parcours était tout aussi agréable et piquant", précise Hélène, qui a terminé devant Sarah Tallier et Anaïs Gaudin.

Jolie brochette de machines sur les 15 kilomètres, avec Thibault De Rijdt, le frère jumeau de Mathieu, Johan Goubau, victorieux à deux reprises "à la Chandeleur", ou encore Guillaume Deneffe, qui n’a pas su se résoudre à faire un choix parmi les épreuves du week-end et a décidé de participer à toutes mais sur des distances plus petites qu’à l’habitude. Au bout du compte, Johan a été le premier à rejoindre l’arrivée. "Guillaume m’a donné un peu de fil à retordre car je savais qu’il n’était jamais très loin. Quand c’était technique, je prenais un peu d’avance, mais dès que cela devenait plus roulant, il revenait sur moi", précise Johan. Guillaume et Thibault ont complété le podium. La Bruxelloise Amandine Ollinger, bien que pas habituée à ce type de tracé, a devancé Jennifer Mahin et Élodie Baudot, accompagnée de son chien, et qui a finalement cédé sa troisième place à Céline Mahée.

Sur la plus longue distance, Daniel Fagi, le sympathique traileur érythréen qui habite Bruxelles, n’a laissé aucune chance à Olivier Van Gulck et Benjamin Riquet, qui ont dû se contenter des deuxième et troisième places. Première expérience plus que concluante pour Élodie Urbain sur une longue distance. La Malonnoise d’origine a terminé devant Sophie Rousseaux et Elène Rochus. "Je suis ravie ! Ce n’était que du plaisir pendant 23 kilomètres."

Le challenge de la Chandeleur

Pour pimenter un peu la compétition, les organisateurs malonnois ont proposé un challenge. Le but était simple : composer une équipe, aligner un concurrent sur chaque distance et se montrer plus rapide que les autres équipes. Le chrono des trois traileurs était additionné et le classement final établi. À ce petit jeu, l’équipe formée par Mathieu De Rijdt, vainqueur des 9 kilomètres, Thibault De Rijdt, troisième des 15 kilomètres et Daniel Fagi, vainqueur des 23 kilomètres, a été impériale. Sur la deuxième marche du podium, on retrouvait «L’échappée belge», un trio à la tête de l’organisation de l’ultra tour des forts de Namur le 4 mars prochain, et formé par Renan Gossiaux, quatrième des 23 kilomètres, Guillaume Demeffe, deuxième sur les 15 kilomètres et Nathan Lindekens, troisième des 9 kilomètres. Le «Chalet de la Forêt Trail Team», est monté sur la troisième marche du podium.