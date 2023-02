Arbitre: Bonanno.

Cartons jaunes : Mauléon, Collard, Van Vyve, Van Hyfte.

Carton rouge: Toussaint (2 c.j.)

Buts: Moors (0-1, 23e), Delcorps (0-2, 48e), Boutgmi (1-2, 50e).

LOYERS: Salmon, Dandoy, Lampecco, Collard, Mauléon, Crévits (70e Scaffidi), De Geest, Colard (65e Mandil), de Fraipont (56e Tadjenant), Boutgmi, Richir.

MEUX: Vanval, J. Dhyne, Toussaint, Van Hyfte, Delvaux, Jaspard (87e Rouffignon), Roldan-Simon, Van Vyve, Delcorps, Moors, Dél. Bajraktari (72e B. Dhyne).

Les Meutis ne sont pas venus à Loyers pour faire de la figuration, loin de là. Leur pressing et leur intensité dans les duels font grand mal aux Bleus en début de rencontre. Peinant à trouver Crévits, De Geest ou Colard, Boutgmi, descendu chercher des ballons, commet une faute qui offre un coup franc sur le côté droit. Moors est à la retombée de celui-ci et ouvre le score, pour refroidir encore plus les supporters visités déjà gelés. Loyers termine bien sa première mi-temps mais n’arrive pas réellement à inquiéter Vanval, même si celui-ci paraît peu serein sur le centre de Mauléon (25e) que de Fraipont n’arrive pas à conclure. Delvaux permet à Meux de garder l’avantage avant la mi-temps en sortant, de la tête, une balle qui se dirigeait vers le fond des filets après un centre de Richir dévié par son gardien.

En seconde période, les visités reviennent mal et Collard glisse devant Moors qui lance Delcorps seul au but. Le jeune ailier ne se fait pas prier et fusille Salmon à ras de sol. Boutgmi y répond dans la minute d’un joli lob en un contre un. En fin de rencontre, Loyers est au four et au moulin pour tenter de remettre les compteurs à zéro. Néanmoins, c’est Meux qui a les plus belles occasions. B. Dhyne galvaude un face-à-face alors que le doublé de Moors est annulé pour une faute de main. Peu inspirés, les Loyersois sortent de la coupe de province.