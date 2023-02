Le trail du Jambon by night à Membre-sur-Semois : une répétition générale en nocture avant le vrai Jambon

Samedi, le départ était commun aux deux distances. Difficile donc pour les athlètes d’évaluer leur position, d’autant que la première bifurcation n’était située qu’après 11 bornes. Le professeur d’éducation physique Jérémie Chintinne est parvenu à faire la différence sur Tanguy Bihain et Baptiste Brasseur dans les deux derniers kilomètres pour venir décrocher une victoire inattendue. "C’est parti très vite, avec rapidement une première et longue côte. Je me suis retrouvé dans un petit groupe, en chasse de la tête de course, sans avoir la moindre idée de ma position. Ce n’est qu’à la bifurcation que je me suis rendu compte que j’étais en tête, avec deux autres gars. On s’est donc disputé les trois premières places. Il restait deux bornes, j’ai accéléré pour faire la différence. Je ne regrette absolument pas d’avoir fait un peu de route pour venir participer à cette deuxième édition et découvrir cette superbe région et ce parcours bien piquant", commente le Tarciennois Jérémie Chintinne.

Chez les dames, Ann Sofie Claeys s’est imposée devant la Française Perrine Lallement et Charline D’Orchymont. "Après une petite période de relâchement, où la motivation n’était pas au rendez-vous, j’ai repris sur ce trail, précise Charline. Il y avait quelques centaines de mètres sur route pour traverser le village afin d’étirer le peloton mais, très vite, c’était l’embouteillage dans la première côte et dans la première descente. Je ne suis pas parvenue à relancer comme je l’aurais voulu. À la bifurcation, je me suis retrouvée un peu isolée avant d’entamer la dernière côte. Les sensations étaient bonnes tout au long du parcours, et je suis satisfaite de la course et du résultat."

Pour Andreas Pahos aussi, c’était une reprise même si l’objectif était clair: la victoire ! Le plateau était assez relevé sur la longue distance, avec William Weynand, 30e des derniers championnats d’Europe de course de montagne à El Paso, ou encore le kinésithérapeute Virgile Vandewalle. Cela n’a pas empêché l’ancien spécialiste de boxe thaï de s’imposer. "William a rapidement pris les choses en mains. Il me faisait peur dans les relances, et sa vitesse à plat, après un stage de préparation marathon au Kenya, est impressionnante. J’ai pu le suivre et prendre les commandes vers le 8e kilomètre, dans une montée. Des douleurs suite à une entorse mal soignée m’ont un peu fait peur mais je suis parvenu à les gérer et à m’activer en montée", explique le vainqueur. Chez les dames, la victoire est revenue à Marie-Hélène Posta, devant Noémie Flotte et Dorota Kosinska.