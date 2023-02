Le runner de la semaine - Jérémy Morren, du rugby à l'ultratrail

C’est lors de ses études en psychologie que Jérémy Morren découvre la course à pied. Du haut de ses 32 ans, le traileur, petit par la taille mais grand par le talent, est avant tout un guindailleur. Il cumule les soirées festives et se rend compte qu’il est temps de réagir. "On est en 2015. Après avoir fait du rugby pendant 5 ans, je décide de mettre cela de côté pour me concentrer sur mes études. Je commence à sortir, beaucoup, et je décide de débuter la course à pied pour bouger un peu. Je fais les joggings du BW, étant originaire de Grez-Doiceau, et j’y prends goût. Je m’inscris au RIWA, et je me lance dans les 20 kilomètres de Bruxelles. En 2017, je découvre le trail, notamment grâce à ma compagne, Stéphanie Cappelle, qui fait du triathlon et du trail. Je m’aligne sur mes premiers ultra, comme la Maxirace, les Templiers et les championnats de Belgique longue distance", raconte Jérémy.