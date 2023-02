La boucle est bouclée pour Yannick Massart

Victorieuses face à La Plante (67-61), les Marchoises ont réalisé le résultat du week-end. Pour Yannick Massart qui a annoncé que c’était sa dernière année de coaching après 30 ans d’expérience, c’est un beau cadeau. " Depuis fin 2022, l’équipe est fort proche de réaliser un exploit , explique l’entraîneur de 47 ans. Et face à La Plante, les filles n’ont pas paniqué malgré leur retour en deuxième période. " Pour Yannick, après avoir débuté coaching à Marche à l’âge de 17 ans, et des passages à Rochefort et Dinant, la boucle est bouclée en terminant sa carrière dans la Famenne. " J’ai beaucoup réfléchi durant les fêtes mais à partir du moment où l’envie n’est plus aussi présente qu’avant. Ces 6 dernières années auront été superbes avec la montée de P1 en R2 avec Rochefort aux côtés de Laurent Costantiello, le titre avec les U21 de Dinant, et les titres et montées avec les jeunes et la P2 dames de Marche. "