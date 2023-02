Guillaume Keulen succède à Michel Hubert

L’assemblée générale de la section Coraboul du Groupement corporatif namurois s’est tenue dans les installations de La Belgradoise. En présence des représentants de dix clubs, de Jean-Pierre Oger et Dany Beghuin, dirigeants du Groupement, le président Michel Hubert s’est plu à épingler le bon esprit sportif des corpos, au cours d’une année exemplaire. La secrétaire Josianne Rodric enchaîna avec le volet administratif. Le championnat d’été a réuni 15 clubs, sur 11 sites différents. Le championnat d’hiver a rassemblé 58 joueurs dans les installations des Bas Prés. Cette année, le championnat d’été s’étendra du mardi 11 avril au 27 juin, avec une prolongation les 5 et 12 septembre. Inscriptions au plus tard le 18 mars. Par ailleurs, les interpellations relatives aux remises et au nombre de sites (3 au lieu de 2) ont été refusées par vote.