Ciney B doit se reconstruire et se maintenir

L’équipe B du club cinacien s’est donné un peu d’air, ce week-end, en allant dominer son homologue gembloutoise 0-3 (6-25, 7-25, 6-25). " On était en avant-dernière position avant cette victoire, qui nous a permis de remonter à la 9e place. Mais notre classement reste problématique, car on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre " , confie le coach Benoît Ancis, qui a repris les rênes de cet effectif en vue de cette campagne. " Après dix ans d’arrêt. Je m’étais occupé de formations d’Arabis (Auvelais), de Dinant ou encore du Hainaut, presque toutes féminines. C’est à la demande de son président que je suis arrivé à Ciney, dans le but de reformer un noyau, après la montée de certaines filles en nationale 3. On est donc parti dans un projet de reconstruction, appelé à se poursuivre. Car on a aussi enregistré quelques départs spontanés. Et une autre s’est désaffiliée, après une blessure. Heureusement, on peut compter sur des jeunes de notre P2, qui réalisent d’ailleurs un excellent parcours dans leur série, alors qu’elles montaient de P3 (NDLR: elles sont actuellement 4e sur 12). Elles viennent nous donner un solide coup de main, dans un très bon esprit de solidarité. "