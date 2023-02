J’ai commencé au club des Isnes, où j’accompagnais mon frère, qui allait s’entraîner. J’allais juste échanger quelques balles. À 9 ans, j’ai signé mon affiliation à Beuzet, où jouaient mon papa et mon tonton. De non classée, je suis montée E4. Je suis alors partie à Vedrinamur où, grâce aux précieux conseils de Tibor Hettman, j’ai pu gravir les échelons.

Tu as aussi très vite intégré les entraînements provinciaux.

Lors d’un circuit Dandoy, j’ai en effet été repérée par les coachs de la province. Ensuite, j’ai rejoint Blégny pour les entraînements des élites, avec l’Aile Francophone. J’ai, dans le même temps, intégré le sport étude à Liège. Après trois années, j’ai toutefois décidé de le quitter, alors que j’étais en 5e secondaire. Je revenais de blessure. Physiquement et mentalement, c’était compliqué à gérer pour une adolescente, avec 20 heures par semaine à la table.

Quel a été ton meilleur classement en dames ?

J’ai été classée A7. Mais, comme je ne m’entraîne plus beaucoup, je suis aujourd’hui classée A12 en dames et B2 en messieurs.

Quel bilan tires-tu du premier tour en super dames ?

Positif, bien évidemment, vu que nous sommes invaincues. Personnellement, je ne me suis mis aucune pression au premier tour, ce qui m’a permis de sortir de meilleurs matches.

Outre la victoire sur les Malonnoises, vous avez aussi écarté Anvers !

Ce fut une rencontre très compliquée, car les Anversoises ne nous ont fait aucun cadeau. À 3-3, la victoire dans le double nous a reboostées et nous a permis de revenir avec les trois points.

La présence de Cécile Ozer en numéro un est sans conteste un atout.

Bien évidemment. Cécile n’a rien perdu au premier tour. On sait que l’on part avec 3-0. C'est rassurant, mais on doit se battre pour aller chercher un, voire deux matches avec Jana, et miser sur le double.

Quel est ton objectif pour le second tour ?

Poursuivre notre belle série pour décrocher le titre, ce qui serait une première pour le club. On voudrait le dédier à Luc Cabrera, qui a tout donné pour le club. Avec sept points d’avance sur Malonne et huit sur Anvers et Meerdaal Leuven, on est sur la voie royale. À nous de bien gérer notre avantage.

Où puises-tu ton meilleur souvenir ?

Je retiens le mérite sportif, décerné en 2014, par la Ville de Gembloux. J’avais 14 ans. En 2018, avec Maxime Barbier, Manu Laforge et Louis Laffineur, nous avons décroché le titre en nationale 2 et sommes montés en N1.

T’impliques-tu dans la formation des jeunes ?

Membre du comité, j’ai choisi de gérer l’initiation des débutants. J’aime leur apprendre les gestes de base. C’est passionnant, surtout quand on voit leurs progrès au fil des semaines.

La montée en Nationale 2

Morgane joue aussi régulièrement avec l’équipe B, en nationale 3 A. «Je préfère jouer avec les hommes, car en dames, c’est toujours contre les mêmes joueuses. Actuellement, nous sommes deuxièmes, derrière Donald Heuseux. On vise la montée en nationale 2.»

Depuis de nombreuses saisons, la première triplette vedrinoise est coachée par Didier Cat. «Didier sait rester calme. Lorsque nous sommes en difficulté, il trouve les mots pour nous rebooster. C’est un super coach.»