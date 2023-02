Monteleone: « La semaine a été compliquée »

Avec quelques belles parades, Matteo Monteleone a largement contribué au nul arraché par les Cinaciens dans les arrêts de jeu face à Marloie. " C’est vrai, j’ai fait une bonne partie, confiait après coup le portier . Maintenant, c’est un peu mon travail et c’est pour cela que je suis là. On doit surtout retenir le travail d’équipe qui a fait qu’on y a cru jusqu’au bout et qu’on ait pu revenir. "