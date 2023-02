Lilly Laffineur s’empare de la médaille d’or en série B

Joli succès pour les championnats individuels, organisés par l’Aile Francophone au centre sportif de Tabora, à Namur. Près de 400 pongistes ont rejoint la salle namuroise. "Les série E, D et C messieurs, avec 96 joueurs chacune, ont rapidement affiché complet. Pour désigner les têtes de série, nous avons utilisé le classement numérique, qui permet de rendre la compétition plus réaliste." Ce rendez-vous offre aussi une deuxième chance aux pongistes de se qualifier pour les championnats de Belgique.