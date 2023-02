Justin Gaux: « Je ne vois pas de raison de quitter Meux »

Justin sait qu’une fois le groupe au complet, ses absences de la semaine vont compter. "Je reste évidemment sélectionnable mais par rapport au reste du noyau, si le coach doit trancher, je comprendrais qu’il tienne compte de la présence aux entraînements. On verra dans les prochaines semaines, je ne me tracasse pas trop avec ça."

Revenu au top de sa forme, Justin Gaux rayonne dans l’effectif de Meux. Sa patte gauche régale, sur coup franc notamment. "Je commence à bien me connaître. J’étais plus fragile il y a quelques années. Désormais, je sais ce que je dois travailler durant la trêve pour éviter les blessures. Je fais pas mal de renforcement. Jouer libéré, sans le stress de la blessure, ça change tout. Et puis j’ai pas mal d’espace avec un rôle offensif qui me convient."

Justin n’a pas encore vu le comité mais sauf surprise, il rempilera rapidement pour une nouvelle campagne rue Janquart. "Je m’y sens bien et je ne vois pas de raison de changer, confirme-t-il. J’ai eu deux contacts ailleurs, sans plus. Je pense qu’on devrait vite se mettre d’accord."