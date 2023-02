Jérôme Bertrand « soulagé »

Si Gilles Bernard et Lucas Geurde ont rejoué avec la P1, l’autre bonne nouvelle à Rochefort, c’est la montée de Jérôme Bertrand contre Herstal. Écarté des terrains depuis le dernier match du tour final en mai dernier à Manage, l’attaquant de 26 ans a rejoué dix bonnes minutes en D3. "C’est un soulagement, lâche, sans hésiter, l’ancien joueur de Stockay. Je n’avais jamais connu de grave blessure dans ma carrière. Ici, la douleur à la hanche était trop forte et j’ai dû me résoudre à me faire opérer. Ça a traîné un peu et je ne l’ai fait qu’au mois d’août. Depuis, je me soigne et je bosse pour revenir."