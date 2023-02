Detienne: « J’ai marqué grâce à Jordan »

Les changements intervenus en cours de match contre Jette ont tous apporté leur pierre à l’édifice. Nafwal Largo, Marlon Degryse et Kim Detienne ont tous effectué une entrée qui a eu de l’impact sur le jeu namurois. Avec en prime, pour le dernier nommé, un splendide but du gauche (son pied pour monter dans le bus) dans la lucarne. "C’est grâce à… Jordan Tonnet", expliquait, avec le sourire, l’ami Kim. "En semaine, avec sa formation de kiné en récupération, il m’a massé une heure et demie. Après, j’ai marqué huit buts d’affilée à l’entraînement et… un en match", rigolait le médian namurois.