MEUX B : Blessés: Chauviaux, Cloots, Filée, Soleil; i ncertains: Cinier, Roldan-Simon

La dernière fois que les deux équipes s’étaient rencontrées, en championnat donc, Loyers n’avait qu’une bouchée des Meutis (1-4), réduits à dix à quelques minutes de la fin. "C’était sur leur terrain qui est fort resserré, se souvient Jean-François Beguin. Je les ai revus jouer quelques fois et cette équipe m’a à chaque fois bien plu. Il y a de la taille, du jeu au pied et beaucoup de courses. " Si la jeunesse du noyau adverse peut faillir en championnat, en coupe, c’est une tout autre situation. "Dans ce genre de match, il n’y a plus de classement. On va voir deux équipes de P1 de qualité s’affronter et, à la fin, il n’en restera qu’un... " Et sa sentence sera irrévocable.

Des attentes drastiquement différentes

Les deux équipes restent sur leurs faims en championnat. Pendant que Loyers partageait à Condrusien, Meux encaissait cinq roses à Nismes. "La coupe n'est pas un objectif en soi, précise, Claudio Batatinha, le mentor des jeunes Meutis. Nous jouerons sans pression et, si nous passons, ce sera du bonus. La coupe est belle que si elle est gagnée. Nous mettrons le plus de bâtons dans les roues de l'un des prétendants au titre."

L’objectif est tout autre du côté des Bleus. "La coupe tient à cœur au président. Les joueurs étaient déçus après le partage ce week-end car ils avaient fait une grosse débauche d’énergie... Et aussi car l’arbitrage a été, selon moi, trop attentiste, souffle" J-F. ". On mettra tout en œuvre pour offrir une finale au club." Est-ce que la fougue des jeunes Meutis arrivera-t-elle à surprendre la mise en place loyersoise ? Réponse ce mardi soir à la place de Loyette.