Classement des buteurs de P1: Mamona et Fraiture font comme Fromont

Deux autres hommes ont également réussi le doublé hier après-midi. Et l’Andennais Ivo Mamona serait-il en passe d’imiter le leader du classement des buteurs ? Avec 4 goals au compteur, l’ Ourson en est encore loin évidemment. Mais Mamona peut se targuer de n’avoir inscrit que des doublés jusqu’à présent. Reste à voir si la série se poursuivra. Dimanche, c’est contre Haversin qu’il a marqué à deux reprises. Un doublé qui faisait forcément plus plaisir que son premier… "Celui-là, c’était contre Grand-Leez, et on avait perdu 10-2", rappelle Ivo.

Nismes, qui a renoué avec la victoire contre Meux B (5-2), a aussi enregistré un doublé hier, celui de Mathieu Fraiture. Contrairement à Fromont et Mamona, il s’agit là d’une première pour Mathieu qui, grâce à ses 2 buts, revient à une longueur de son cousin Benjamin également joueur chez les Crayats.