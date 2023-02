Baptiste Rolin s’est attaqué aux médaillés

L’objectif était en tout cas atteint, pour le pensionnaire du centre de formation de la Ligue francophone. Il allait même au-delà, dans l’épreuve du double mixte, disputée avec Karla Henry. Car c’est carrément la tête de série numéro 1 de ces championnats (Stijn Lenaerts et Tina Van Buyten) que notre duo éliminait, dans le tableau de 16 (21-17, 19-21, 21-14). "Cette victoire était méritée, car on a vraiment très bien joué ensemble. On a ensuite perdu contre les futurs vainqueurs (NDLR: deux fois 21-13, face à Senne Houthooftd et Lise Jaques)", précise celui dont les prochaines compétitions sont fixées durant des vacances de carnaval. "Je participerai à un tournoi U19 en Italie et à un autre pour seniors, aux Pays-Bas."

Réussite sur toute la ligne

Du côté du club hôte, le bilan est on ne peut plus positif. "Cela a été un énorme succès, se réjouit le président Charles Fouquet-Lapar. Sportivement, on a eu droit à un beau spectacle, serti de surprises amenées par des jeunes qui montent, alors que des anciens ont su conserver leur titre, comme en doubles messieurs et dames. Le public a répondu présent, avec plus de 1.000 personnes sur les deux jours. Sans oublier la couverture des finales par Canal Zoom, qui a assuré trois heures de retransmission en live. Enfin, cette réussite est aussi le fruit d’une vraie cohésion interne, avec le soutien d’une quarantaine de bénévoles qui se sont succédé. On s’était donné une mission en se portant candidats et on l’a menée à bien. De manière exceptionnelle même, de l’avis de tous", souligne le dirigeant de l’Orneau Badclub. Qui espère voir, d’ici quelques années, l’une ou l’autre de ses ouailles prendre part à ces championnats. "On a quelques compétiteurs qui se débrouillent bien, comme Émeline Mercier. Ici, seuls les meilleurs étaient repris et elle était un peu en dessous. Mais elle avait participé aux championnats francophones, en novembre. Timothée Jadot laisse aussi entrevoir de belles promesses. On progresse, au sein d’un club assez jeune (NDLR: créé en 2013). Encore quelques années et on pourra sans doute franchir un palier. D’autant que, sur les 200 membres qu’on recense depuis quatre ou cinq ans, la moitié est constituée de jeunes."