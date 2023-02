Arthur Rousselle a de qui tenir

Sur le banc, Claudio Batatinha avait repris quatre éléments des U19, preuve que la jeunesse meutoise frappe de plus en plus à la porte du noyau B. "Malgré la défaite, je suis assez content de ma prestation, souligne Arthur, en toute modestie. Je suis rentré comme numéro 8 et j’ai tout donné pour répondre aux attentes du coach dans un match compliqué."

À Meux depuis qu’il joue au foot, Arthur est un pur produit du club. Et s’il continue de la sorte, il pourrait un jour évoluer aux côtés d’un de ses anciens entraîneurs. "J’ai commencé vers 4 ans à Meux et j’ai eu Gauthier Smal comme coach, confirme celui qui fêtera ses 18 ans en juillet prochain. Giresse Mwemwe m’a aussi entraîné. C’est vrai que ce serait comique d’un jour retrouver Gauthier sur le terrain. Mais restons les pieds sur terre, je dois continuer à progresser."

Pour ça, pas de souci, le fiston peut compter sur les précieux conseils de Manu. "Il a toujours les bons mots après mes matchs, précise Arthur, qualifié pour les play-off 1 avec son équipe de U19. Parfois, il est un peu dur, mais je sais que c’est pour mon bien."