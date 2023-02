Arbitre: Masset.

Cartes jau nes: Puerta, Akandja, Simon, Colin, Diluzolele.

Carte rouge: Colin (2 c.j.).

Buts: Leyssens (1-0, 35e), Desille (1-1, pen., 81e).

DINANT: Delaite, Capouet, Leemans (49e Colin), Loriers, Taminiaux, Leyssens (58e Lucca), Nazé, Akandja, Daxhelet, Massart (51e Herman), Willot.

CHEVETOGNE: Evrard, Sevrin, Santarossa (94e Cappelle), P. Minon, Cowez (78e Simon), Desille, Pierard, Mathieu, Puerta (71e Grégoire), Dubois, De Bona.

Les uns veulent rester dans le top 5, les autres abandonner une lanterne rouge qui leur colle aux chausses. Les "Copères" jouent chez eux, sur un bon terrain.

Les premiers échanges sont plutôt équilibrés. Avec un Chevetogne qui ne se laisse pas impressionner et un Capouet qui monte sur le moindre ballon arrêté. Desille prend bientôt le montant pour cible, mais c’est un peu haut.

Les "Rouches" en imposent de plus en plus. Dinant manque de mordant et ses pions n’arrivent pas à se trouver. A la 35 et contre le cours du jeu, Leyssens profite d’une erreur de la défense, efface Evrard et fait 1-0.

Le début de la seconde période est une copie conforme de la première. Mais chez les "Coccinelles", il manque quelqu’un pour parachever les échanges.

À certains moments, les "Copères" en prennent plein les pieds. Les visiteurs ont le droit d’y croire. Après une occasion en or loupée par Simon, l’arbitre accorde un penalty, que Desille s’empresse de mettre au fond. Et prendre un point bien mérité.

Ce que le visité Capouet reconnaissait très sportivement. "L’adversaire est tout de suite rentré dans ce match, en gagnant la plupart des duels. Au niveau des seconds ballons, c’était du pareil au même. Ils méritent leur point."

Et le coach visiteur Diluzolele d’ajouter: "Grand coup de chapeau à tous mes gars. Ils ont joué avec le cœur et les tripes. Et avec un formidable état d’esprit. Tout bon."