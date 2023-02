Les Sambriens vont déflorer la marque après 20 minutes de jeu grâce à un renfort de la P3, Gundogan. Dès l’heure de jeu, Dethier démontre l’importance de son retour dans l’équipe un inscrivant le deuxième but, son 3e en deux matchs. Les Namurois tentent de sauver l’honneur, sans y parvenir. Finalement, Gundogan récidive à la 85e, démontrant que les hommes d’Hichem El Araichi sont bien la bête noire des "Verts".

Emines B 4-Moustier B 2

Les "Zèbres" ouvrent les hostilités dès la 4e par Nicanor. Les "Rouges" répliquent dans la minute suivante, via Dewalque. Mieux, ils passent devant grâce à une réalisation d’Audry. Dix minutes plus tard, Faye remet les compteurs à égalité. Les visités vont émerger au second acte grâce à des buts de Michaux et Clément. La rencontre se termine à dix contre dix, avec les exclusions de De Neef et Scaillet.

Wartet 5-Sauvenière B 4

Les "Dolomiens" semblent aimer jouer à se faire peur, comme le duel face aux Wawas l’a encore prouvé. L’ouverture du score du Gembloutois Theizen ne semble pas perturber les hommes de David Truant, qui inversent la tendance avant le café sur des roses de Remacle, Thiry et Jallet. Le but de Thiry semble plier la partie.

Un relâchement coupable des visités voit Bouwer, Clément et Renier signer le 4-4 à la 62. À dix, Sauvenière va tenir jusqu’à la 86 et un penalty converti par Dubois, synonyme de trois points importants.

Flawinne B 7-Ham 0

Les "Gozettis" menaient 3-0 à la pause, des œuvres de Filée sur penalty, Cléda et Calabro. Entretemps, les Sambriens avaient loupé trois énormes occasions de se remettre dans le match, par Van Ydegem. Les visiteurs galvaudaient encore à la reprise, ce que ne faisaient pas Pietquin, Ferrari, Siscot, un ex-Balouche, et Cleda.

Jambes B 5-Wépion B 3

Les dauphins de Temploux n’ont pas eu la vie si facile, menés 0-2 au repos, sur des buts de Bewa et Basone. Un triplé de Lamour, entre la 60e et la 79e, inversait la situation. À la 83e, Raducan, sur penalty, égalisait. Jacques et Barry faisaient pencher la balance dans les 5 dernières minutes.

Mazy B 0 - Temploux 8

Ce duel des extrêmes n’a produit aucune surprise, entre de faibles "Marbriers" et l’autoritaire leader temploutois. Les "Aviateurs" ne menaient que de deux buts à la pause, marqués par Cambier et Rase. Ce dernier et Dellpiero faisaient grimper les chiffres, tout comme le triplé de Verstrynge et le but d’Ancion.

Profondeville-Onoz 5 fft

Faute d’effectif en suffisance, les Mosans n’ont pu accueillir les Standardmen d’Onoz.