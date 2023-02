BRAINE (19/32 à 2 pts, 6/24 à 3 pts, 16/22 LF, 51 rbds, 16 ass., 16 ftes): KROSELJ 12 (2x3), Leblon 7 (1x3), SARR 12, TADIC 4, URO-NILIE 12 (1x3), LINDSTROM 14 (2x3), Devos 2, Fogg 9.

NAMUR (14/37 à 2 pts, 8/31 à 3 pts, 10/16 LF, 31 rbds, 15 ass., 19 ftes): Matthys 0, DEFOSSET 5, DOSSOU 10 (2x3), Saucin 8, RUPNIK 12 (3x3), Boosten 0, ZELNYTE 11 (2x3), WHITTED 14 (1x3), Carpreaux 2.

La Coupe de Belgique n’a pas toujours bien réussi au club de Braine, contrairement à Namur. Éliminés la saison dernière au stade des demi-finales, les Castors craignaient le duel face à leur rival namurois, ce samedi, pour la première demi-finale de la Coupe de Belgique version 2023. Au final, Namur est éliminé et l’absence de l’Américaine Wilson a sans doute facilité la tâche de l’équipe locale qui devait, elle, composer sans sa shooteuse, Reka Lelik. Bien que le coach brainois ne soit pas du même avis: "On s’attendait à ce que Wilson joue et son absence nous a finalement posé beaucoup de soucis. Le ballon circule mieux sans elle et c’était plus compliqué à défendre sur zone sans elle au jeu."

La zone est devenue une habitude dans les rangs brainois cette saison et elle continue à poser des soucis aux adversaires qui tentent pourtant de bien s’y préparer. "Oui on était bien préparé sur leur zone mais on n’a pas toujours pris les meilleures options, regrettait le T2 namurois, Lionel Dorange. Les Brainoises étaient très physiques. C’est une de leur force. On a pu trouver des solutions par moments mais pas pendant quarante minutes."

Les Namuroises avaient pourtant bien débuté la rencontre, tenant tête à l’équipe locale le premier quart-temps (21-19). Mais la zone brainoise empêchait Namur de trouver des solutions offensives à l’intérieur. Braine enfonçait le clou par des transitions rapides et une belle réussite à distance. Résultat: un 15-0 (37-22) qui ruinait les espoirs namurois. "Le deuxième quart a été compliqué pour nous, confirmait Lionel Dorange. On a finalement couru derrière le score tout le match. On est bien revenu en fin de rencontre, mais Braine est une équipe très solide et bien organisée. Les Brainoises ont fait ce qu’on n’a pas réussi à faire, à savoir mettre le coup d’accélérateur au bon moment."

Fortes d’un avantage de 20 points (63-43) peu avant d’entamer le dernier quart-temps, les joueuses de Frédéric Dusart ont quelque peu relâché la pression dans le dernier quart, laissant Namur revenir à 9 points (68-59), mais sans danger réel. "On a fait avec nos armes, notait le T2. Sans Wilson, c’est un autre match. Sans compter que Marjo revenait d’une semaine compliquée (NDLR: la meneuse a dû être hospitalisée, elle est seulement sortie la veille du match). On s’est bien battu et on y a cru jusqu’au bout. C’était un bon match, une belle bagarre. Félicitations à Braine."

La trêve internationale arrive au bon moment pour Namur. "Le break va permettre à Wilson de se reposer encore un peu. Elle sera de retour juste après."