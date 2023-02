Après une première période relativement équilibrée, Namur prend l’ascendant pour mener 2-0 via Detienne et Zaatout. Arquet n’a su que réduire la marque par Penoy. "Malgré le fait que plusieurs joueurs sortaient de vacances et d’examens, une remise en question s’impose", confie le coach vedrinois Alexis Gambier.

Moustier 0 – Leuze 1

"Ce petit coup d’arrêt ne nous empêche pas de croire encore au tour final", communique le coach Steve Surinx. Si Moustier s’empare de la maîtrise, Leuze ne lâche rien et profite d’un contre pour inscrire l’unique but de la partie par Husquin. Leuze aurait pu alourdir le score en fin de partie.

Emines 3 – Bossière B 0

C’était la fête à Emines, tant dans les rues du village que sur le terrain où les hommes de Jonathan Marchal ont contraint Bossière à une première défaite. À la demi-heure, Bombey avait indiqué les intentions éminoises avec deux réalisations.

Après la pause, Bossière tente bien de renverser le cours du jeu en se créant quelques occasions mais encaisse un troisième but via Wautelet.

Ligny B 0 – Jemeppe 4

Ce derby est vite pris en main par les Jemeppois qui mènent 0-2 dès la 12e par le duo Piraux-Manna.

Ligny tente bien de refaire surface mais voit Tshiala creuser l’écart à l’heure de jeu. Le dernier mot revenait à Moretto qui permet aux protégés d’Elie Goffin de signer un septième succès.

Falisolle 0 – Taviers 4

Certes, une nette défaite pour Falisolle mais une victoire qui s’est dessinée tardivement pour Taviers. En effet, à la 70e c’était toujours 0-0. Pinsamaille rassurait les Leuzois avant de voir son buteur de service, Henrottin, signé un hat-trick. "On va se battre jusqu’au bout et garder la bonne ambiance qui règne au sein de groupe", signale le capitaine sambrien Adrien Martin.

Auvelais 0 – St-Germain 1

Au terme d’une première période sobre de la part des deux équipes, le marquoir n’est pas entamé.

À la reprise, St-Germain laisse Auvelais imposer ses vues malgré un deuxième carton jaune pour Colige. Fistte, en contre, inscrit l’unique but de la partie avant que son équipier, Hairion n’écope aussi d’un second carton jaune.

Floreffe 0 – Flawinne 2 (arrêté)

Alors que Flawinne menait 0-2 via Ajrouh à la 75e, Floreffe, mécontent, décidait de quitter le terrain. Verdict sur tapis vert.

Rhisnes B 3 – Spy B 1

Quatrième succès pour Rhisnes qui était pourtant mené en début de match grâce à Mignon. Rhisnes se rebiffait pour le 1-1 signé Janssens.

Après la pause les Rhisnois insistaient et validaient leur succès via Maleve et Van De Sande.