Cartes jaunes: Sanchez, Déli Bajraktari.

Buts: Boudin (1-0, 1re), Deart Bajraktari (1-1, 10e), Delcoprs (1-2, 20e), M.Fraiture (2-2, 53e et 4-2, 68e), Toussaint (3-2 csc, 55e), Ghazi (5-2, 72e).

NISMES: Rousseau, N.Depotter, M.Fraiture, Nava Fernandes, Horé (71e M.Depotter), Delporte, Boudin (71e Hernandez), B.Fraiture, Sanchez, Derenne (46e Minet).

MEUX B: Hayen (46e Dhyne), Van Vyve, Deart Bajraktari, Déli Bajraktari, Farikou, Delcorps, Dhyne (60e Mercier), Mazy, Roldan (62e Rousselle), Rouffignon, Toussaint.

Déjà la semaine passée face à Grand-Leez, les Nismois avaient démarré pied au plancher. Ils ont fait encore mieux ce dimanche en ouvrant le score après 50 petites secondes via Boudin, de la tête (1-0). Et, comme face aux Grand-Leeziens, les "Bleus" ont fait de petites erreurs amenant des contres dangereux. Delcorps et Bajraktari ne se faisaient pas prier et mettaient les jeunes Meutis aux commandes, peu avant la demi-heure de jeu. Juste avant le repos, le gardien Hayen recevait un coup à la tête suite à un duel et était obligé de céder sa place à B.Dhyne, après avoir fait une petite commotion. Joueur de champ, le plus jeune des Dhyne faisait mieux que se défendre, mais ne pouvait rien sur le coup franc de M.Fraiture. Un envoi puissant qui se logeait sous l’équerre et les "Crayats" égalisaient à 2-2, avant de profiter d’une tête de Toussaint, qui envoyait le cuir dans ses propres filets. Un coup dur, psychologiquement, pour les jeunes "Verts", qui encaissaient deux nouveaux goals, de Fraiture et de Ghazi.

"C’est mon premier doublé pour Nismes et il fait du bien", relatait Mathieu Fraiture.

Claudio Batatinha, lui, fustigeait l’attitude de l’adversaire. "Je suis déçu d’avoir vu de l’anti-football. La défaite, ce n’est rien. Mais on repart d’ici avec deux blessés."