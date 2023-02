15-13, 13-16, 28-13, 24-21.

NATOYE: Van Landschoot 13, Héraly 6, Henry, Targez 2, Pirlot 20, T. Legros 11 (3x3), Georges 8 (1x3), Arts, Beuken, Van Doninck 10 (3x3), M. Legros, Giaux 10 (2x3).

BEEZ: Mullenders 8, G. Geubel 4, Jaumotte 9 (1x3), Dendas 7 (1x3), Trausch 6, F. Geubel 3, Borlon 5 (1x3), Van Hamme 3, Musey 4, Forget 3, Geradon 2, Chapelle 9 (1x3).

L’entame du derby est à l’avantage de Natoye, plus sûr de ses qualités, tandis que Beez, parfois un temps en retard, manque d’inventivité (11-4, 5e). Malgré les nombreux rebonds offensifs, les Jaunes peinent à conclure leurs actions. Dès lors, les hommes de Didier Prinsen, qui commencent à trouver leurs marques, recollent au marquoir via des combinaisons dans la raquette. C’est 15-13 à la 10e. Le duel physique prend le dessus sur le reste (22-19, 15e). Les espaces sont minimes et les tireurs ne sont pas en confiance. Toutefois, les Beezois se dirigent au vestiaire en tête: 28-29. À la reprise Pirlot sort son épingle du jeu en attaquant l’anneau (37-32, 25e). La nervosité demeure néanmoins, obligeant le corps arbitral à beaucoup intervenir, rendant donc le match plus haché. Ce moment de flottement profite aux Natoyens. Via des tirs primés de Giaux et de T. Legros, c’est 56-42 à la 30e. Dans le dernier quart-temps, les esprits se calment quelque peu et les paniers s’enchaînent. Pendant que Natoye allume la mèche de temps à autre, Beez gaspille un grand nombre de lancers. Ceci permet aux visités de maintenir une avance confortable. "Nous avons clairement assisté à un duel physique, confirme le coach natoyen, Laurent Costantiello. Ce ne fut pas un spectacle génial à regarder mais j’ai apprécié le fait qu’on ne se soit pas cachés. Tous les acteurs se sont sentis concernés et on est allé chercher cette victoire au caractère."

Belgrade B 99 - Haneffe 66

27-13, 23-21, 22-27, 27-5.

BELGRADE: Mikombe, M. Marchal 6 (2x3), Debry 12 (1x3), T. Marchal 11 (3x3), Ndiaye 15 (3x3), Nelkofski 2, Vermeren 9 (2x3), Bertrand 26 (6x3), Bampolineza 4, Davreux 14.

Au-delà de la victoire importante pour le maintien, Belgrade a sorti une prestation offensive XXL. Les Verts montrent les dents en défense et accèdent à l’anneau avec facilité (27-13, 10e). Même s‘ils peinent davantage à contrer les attaques vitieuses, ils tiennent malgré tout la cadence grâce à leur adresse extérieure assez impressionnante (50-34, 20e et 72-61, 30e). Dans le dernier acte, Belgrade se montre impitoyable défensivement, tandis qu’il surfe toujours sur sa réussite en périphérie.