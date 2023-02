Cartes jaunes: Nicaise, Bonafede.

Buts: Conde-Garcia (0-1, 20e), Belafsar (1-1, 37e), Lanza (2-1, 40e).

FLÉNU: Delwarte, Demol, Nicaise, Gilson, Cammisuli (75e Celsy), François, Lanza, Dei-Gobbi (66e S. Belafsar), A. Belasfar, Tanche, Arena

MONTIGNIES: Durot, Carboni, Akono (55e Bonafede, 85e Toutou), Gaspard, Crainich, Frate, Ndiaye, Dresselears, Louahed, Conde-Garcia (70e Langlet), Hanoulle.

Le match démarrait en trombe, avec l’ouverture du score en faveur des Montagnards. Conde-Garcia trouvait l’ouverture dans la mêlée défensive montoise (0-1). Après leur belle victoire de la semaine contre Gilly, les hommes de Pedini avaient le vent en poupe. Gilson ripostait mais sa tentative trouvait Durot sur son chemin. Belafsar chevauchait ensuite balle au pied et envoyait le ballon au fond des filets. Les Montois prenaient ensuite l’avantage, suite à une double occasion, c’est Lanza qui libérait tout un stade.

La deuxième mi-temps démarrait sous un tempo plus lent, les Flénusiens contrôlant l’entre-jeu. Montignies avait beaucoup de mal à sortir de ce quadrillage rouge. À l’heure de jeu, Belafsar manquait son face-à-face avec Durot et donc la possibilité de signer son doublé dominical. Dans la foulée, Hanoulle envoyait un bolide que Delwarte sortait en corner. La fatigue se faisait un peu ressentir côté visiteur suite au match d’alignement et Flénu en profitait pour exploiter les espaces. Langlet héritait d’une superbe occasion pour égaliser à l’ultime minute de la partie mais trouvait le poteau extérieur. Montingnies perdait des points dans la course au maintien.