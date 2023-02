Arbitre: Meys

Cartes jaunes: Belabed, Nzayadiambu.

Buts: Rosmolen (1-0, 6e ; 3-1, 73e), Necipoglu (1-1, 28e), Olojede (2-1, 49e), Detienne (4-1, 88e).

NAMUR: Prévot, Vander Cammen, Baudot, Eloy, Lwangi, Valcke, Rosmolen (80e Degryse), Bakija (59e Largo), Dheur, Olojede, Khaida (71e Detienne).

JETTE: D’alberto, Sikumoya, Necipoglu, Kragbe, Camara, Parent, Zeriouh (55e El Hajjouji), Belabed, Cortvriendt, Kaleba (70e De Marree), Nzayadiambu.

Sans leur nouveau transfuge, Tyron Crame, non qualifié pour cette rencontre reportée, les Namurois ne vont pourtant pas tarder à trouver rapidement l’ouverture. Un centre de Lwangi est repris magnifiquement de volée par Rosmolen.

Le premier quart d’heure visité est de haut vol et Olojede aurait pu doubler la mise au quart d’heure. Les Bruxellois n’en mènent pas large. Ils vont revenir au score sur leur première possibilité "Nous savions qu’ils allaient vite vers l’avant", regrettait le coach namurois, Cédric Fauré. Ses hommes se créent encore l’une ou l’autre opportunité, détournée par D’Alberto avant la pause.

La reprise est très animée. Dès la 46e, Eloy repousse sur la ligne un essai de Necipoglu.

Les Merles sentent le piège et vont prendre l’avance quatre minutes plus tard, Olojede poussant au fond un ballon qui traîne dans la surface jettoise. "Nous avons manqué nos occasions de faire le break", exposait après coup le coach des Bruxellois, Sébastien Conte.

Du repos mérité

Les Mosans allaient gérer leur avantage avec leur expérience et même creuser l’écart via un Rosmolen dans tous les bons coups et Detienne qui saluait son entrée en scorant… du gauche. Même s’il faudra attendre pour le gain de la tranche, les troupes de Cédric Fauté ont fait le "taf" sans trembler et avec de beaux buts à la clé. Ils ont bien mérité les trois jours de repos octroyés par le staff. Pour rappel, ils ne joueront pas le week-end prochain.