Les deux meneurs satisfaits d'un bon sommet

Malgré le partage, les Fusionnés et les Sambriens n’étaient pas mécontents du verdict de leur duel. "La situation aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre, exposait le coach visité, Vincent Collet. Je suis satisfait de ce partage, car nous gardons nos distances sur notre adversaire et poursuivant. Je dirais même que l’Etoile devrait avoir un peu plus de regrets, en ayant mené au score. Nous avons su redresser la barre avant la mi-temps. On pensait prendre le dessus avec l’appui du vent", révèle-t-il.