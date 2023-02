Cartes jaunes: Hody, L. De Becker, L. Fromont, Autequitte, Auspert, Dardenne.

Carte rouge: Lengelé (34e, 2 c.j.).

Buts: Rhatay (0-1, csc, 18e), Ansiaux (0-2, 19e), Diskeuve (0-3, 36e), M. Dasty (0-4, 54e), F. Fromont (1-4, 57e ; 3-4, pén., 74e), Verstraete (2-4, 65e).

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Delvigne, L. Fromont (72e Bodart), F. Fromont, Autequitte, Lengelé, Hody (46e Verstraete), Sustendael (46e Jorand), Boujabout.

BEAURAING: Delobbe, Bachelard, L. De Becker, Cordioli (63e Auspert), Ansiaux (75e Minet), Diskeuve, Mont (52e Castenetto), Fallon, N. Dasty, Fardenne, M. Dasty.

Les Beaurinois dominent de bien pâles "Écureuils" lors des 45 minutes initiales et profitent à trois reprises des largesses de la défense visitée. À la 18e, sur une longue balle de Fellon, Matriche et Rhatay ne communiquent pas et ce dernier met le cuir, de la tête, dans son propre but. Moins de 60 secondes plus tard, M. Dasty lance Ansiaux qui crucifie Matriche. À la 34e, Lengelé écope de la jaune à deux reprises coup sur coup. Et deux minutes plus tard, une relance approximative de Autequitte est exploitée par Diskeuve (0-3 au repos).

"Dans le vestiaire, j’ai bien expliqué à mes hommes qu’ils devaient prendre leur c… en mains et se révolter, expliquait Eddy Broos. Après plusieurs changements tactiques, cela a bien failli marcher…"

En effet, après le 0-4 des œuvres de M. Dasty, la dernière demi-heure était jemeppoise. À la 57e, Verstrate servait idéalement F. Fromont (1-4) et à la 65e, le meilleur buteur de l’élite était à l’assist pour rendre la pareille à Verstraete (2-4). À quinze minutes du terme, F. Fromont se chargeait de convertir le penalty suite à une faute de Dardenne sur Boujabout. "Après une excellente première mi-temps, nous nous sommes fait peur", reconnaissait Claude Léonard.