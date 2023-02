Arbitre: Michelin.

Cartes jaunes: Nijskens, Kleinkenberg, Henrot, Ar. Defays, Ax. Defays, Richir.

Buts: de Fraipont (0-1, 13e), Nijskens (1-1, 17e).

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Nijskens, Hébette, Warzée, Kleinkenberg, Bukran, Henrot (90e Dubois), Ar. Defays (63e Kosova), Ax. Defays (85e Ax. Defays), Lecomte (66e Chenon).

LOYERS: Salmon, Dandoy, de Fraipont, De Geest, Boutgmi (75e Mathy), Tadjenant (65e Crevits), Richir, Lampecco, Collard (65e Mandil), Colard, Mauleon.

Loyers hérite d’un premier coup franc. Collard le botte et de Fraipont dévie de la tête dans les bras de Fonteijne, titularisé à la place de Minet, malade pendant la semaine. Le Condrusien réplique via une frappe de Legros qui touche le montant de Salmon, à la 10e. Trois minutes plus tard, de Fraipont profite d’une perte de balle visitée dans le milieu du jeu pour filer au but et fixer Fonteijne pour l’ouverture du score.

Le Condrusien hérite d'un coup franc aux trente mètres. Lecomte le botte, Salmon passe à côté du ballon. Nijskens est à l’affût et pousse le ballon dans le but. Avant la pause, les deux équipes ont des occasions, mais ne parviennent pas à les conclure.

Dès le début de la seconde période, un but de De Fraipont est annulé pour un hors-jeu. Henrot et Bukran combinent, mais ce dernier place au-dessus. Enfin, Hébette intervient de justesse sur un essai de Richir.

Les deux équipes se quittent sur nul logique. "Un bon point, mérité pour nous, surtout que nous sortions de deux défaites et que nous étions un peu déforcés", disait Blaise Fonteijne.

"Sur l’ensemble du match, on ne mérite pas spécialement de s’imposer. Le nul est donc logique. Maintenant, quand on joue le titre, on ne peut pas se permettre de gaspiller des points. Nous sommes donc forcément déçus", réagissait Elliot Mauléon.