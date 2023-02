Dernier, avec zéro point, Molignée a été contraint de déclarer forfait à Assesse. C'est le cinquième forfait, synonyme de forfait général. Pour la saison prochaine, les Molignards seront rétrogradés en division 4.

Bioul 0 - Rochefort 4

Rochefort se lance d'emblée à l'assaut du but défendu par Saucez et à la 10e, Wauthy place les Bleus sur orbite. À la 35e Piérard est exclu pour une deuxième jaune. Bien qu'en infériorité numérique, les Marcassins doublent les chiffres via Wauthy.

Au second acte, les Rochefortois corsent l'addition via Wauthy et Thomas. Les Bleus terminent la rencontre à neuf suite à l'exclusion de Brilot (2 j.).

Havelange 3 - Onhaye 2

Onhaye prend les commandes dès la 5e par Poncelet. En deux minutes, Koné égalise puis renverse la vapeur. Dans la foulée, Lorier rétablit la parité. Kone s’offre un triplé sur pénalty.

Tarcienne 2 - Surice 5

Deghorain ouvre le score, sur un coup franc de Oubella. Surice réagit et Simon égalise. À la demi-heure, Libert replace les Tarciennois au commandement. En treize minutes, Surice plante trois buts via un doublé de Sacré et Henry. Dans les arrêts de jeu Crusmaire corse l'addition.

Pondrôme 2 - Gedinne 2

Après cinq minutes, les Gedinnois sont réduits à dix suite à l'exclusion de J. Hassani (2 j.). À la 30e, les Fammenois se retrouvent aussi à dix suite à l'exclusion de Duriau. Y. Hassani trouve l'ouverture avant le repos. À la reprise, F. Bauduin double les chiffres sur pénalty. Pisvin relance le suspense avant qu’A. Sohy n’arrache le partage en fin de rencontre.

«On aurait dû tuer le match»

Le derby entre Gedinne et Pondrôme s'est soldé par un partage et pourtant, les Verts ont mené 2-0. "Alors que Gedinne s'est rapidement retrouvé à 10, on a pas su profiter de notre supériorité, analyse Pierre Devuyst. Et c'est après l'exclusion de Duriau, que nous trouvons la faille.

Après le 2-0, on a encore de belles occasions mais le gardien Mathieu signe deux arrêts cinq étoiles. On est déçu car on devait tuer ce match."

Les Gedinnois, qui restaient sur un revers face à Bioul, se sont battus pour arracher le partage. "Suite à une décision arbitrale… surprenante, on s'est retrouvé à dix après 5 minutes, confie Olivier Cornet. Il a fallu se réorganiser. On encaisse le deuxième but sur pénalty qui ne se justifie pas. Les gars n'ont pas baissé les bras pour ramener le point. Je suis toutefois persuadé qu'à onze, on voit un autre match car mes joueurs étaient bien en place."

Pesche 0 - Anhée 4

Le leader met la pression et Virgile Dubois signe un doublé au premier acte. Dès la reprise, il remet le couvert sur pénalty. A. Dubucq fixe les chiffres à la 70e.

Gesves 1 - Petigny 4

Dès la 2e, Tenaerts trouve l'ouverture. Les Leus insistent et Poupaert double les chiffres. Un centre est dévié par un défenseur local dans ses cages avant que Wanschoor ne corse l'addition. Au second acte, Baudelet sauve l'honneur des Gesvois.

À l’issue de la rencontre Vincent Strobbe et son staff ont remis leur démission. Un communiqué officiel du comité a appuyé leurs décisions. "A la suite de la nouvelle défaite de notre équipe fanion à domicile face à Petigny-Frasnes (1-4), le staff technique a donné sa démission.

Le comité de la RES Gesvoise remercie vivement Vincent Strobbe et ses assistants pour tout le travail accompli au sein de la famille des P'tits Bleus et leurs souhaite le meilleur pour le futur.

Le comité recherche donc activement un nouveau coach et est à l'écoute de toutes les propositions".

Flavion 1 - Schaltin 3

Schaltin mène les premières offensives et Bernard ouvre le score. À la reprise, Simon double la mise. Flavion se retrouve à dix suite à l'exclusion pour deux jaunes de Hardy.

Les Florennois réduisent l'écart sur pénalty converti par Hastir. Legros consolide le succès visiteur.