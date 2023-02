Les Andennais auront péché par manque d’efficacité devant le but, au contraire de "Mauves" qui prenaient les devants sur des roses de Gilson et Leclercq (2). Un doublé de Weibel portait le score à 5-1, C. Frédéric ayant sauvé l’honneur entre-temps. Guillaume mettait les visités plus à l’aise encore, avant que C. Frédéric n’atténue l’addition. À noter que Denis Hoorelbeke, le mentor des Orangés, a quitté le navire, laissant le gouvernail à son adjoint, Grégory Licour.

Yvoir 5 - Mazy 4

Les "Marbriers" se font surprendre à la 11e, sur un penalty réussi par Scaillet. À la 20e, Machiels double la mise. Le Gembloutois Oostland rend l’espoir aux siens, avant un chassé-croisé de but: Scaillet (sur penalty) et Wattlet pour les visités, Palese (2) et Barras pour les visiteurs. Sur le centre, Machiels donne la victoire aux Mosans.

Natoye 6 - Andoy 2

Un doublé de Condé et un but de Denys mettaient les visités à l’aise dès le premier acte, même si Elbarawi sauvait l’honneur à la pause. Les visités prenaient ensuite l’ascendant, via Condé, Denys et Ronval, alors que Barry fixait les chiffres.

Ohey B 1 - Fernelmont 2

Le marquoir était resté vierge à la mi-temps, les Coalisés ayant loupé un coup de réparation en début de match. Les Standarmen étaient plus pressants à la reprise, mais leurs opportunités ne faisaient pas mouche. À la 70e, Collignon mettait les siens aux commandes, bientôt imité par le U 19 Luxen. Le but de Toussaint relançait le suspense. Les visiteurs géraient leur viatique jusqu’au bout.

Naninne B 2 - Eghezée 0

Ce duel pour la tranche a tourné à l’avantage des "Mauves" de Marc Hager, bien plus réalistes. La première période fut assez fermée. Le scénario se répéta à la reprise, jusqu’à la 76e, quand Doneux tenta un tir lointain qui faisait mouche. Les visiteurs mettaient la pression, mais étaient pris en contre. Draye fixait les chiffres.

Taviers B 1 - Gesves B 0

Le manque d’efficacité du compartiment offensif gesvois aura été fatal. Le seul but de la partie a été inscrit sur un effort personnel de De Clippeleir.

Leuze 0 - Petit-Waret B 1

Les "Biwacks" ont eu chaud face à d’excellents jeunes Leuzois. Ces derniers ont tenu jusqu’à la 90e, quand un lob de Graindorge a surmonté le gardien visité pour offrir trois précieux points aux Andennais.

Namêche 5 - Boninne fft

Comme leur équipe A une semaine plus tôt, les Carriers subissent leur 5e forfait et sont donc hors du championnat.