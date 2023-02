Cwiklinski lance les visités à la demi-heure. Dix minutes plus tard, Marchal double le score. En début de seconde période, Lustin met la pression et fait le break par Robert. Leignon se réveille et Poncin relance ses couleurs. Un espoir de courte durée, Marchal fixant les chiffres.

Feschaux 1 – Dion 15

Au repos, le score était déjà de 0-9 avec des réalisations de Tirard (3), Lénoard (2), Rosian, Servais, Bouaziz et Petit. Feschaux sauva l’honneur en début de seconde période via Hinne. Dion empila six autres buts des œuvres de Coelho, Vivet (2), Dujardin (2) et Tirard.

Anhée B 8 – Sommenoise 0

B. Granville trouve l’ouverture. Avant le repos, Dixon et Léonard accentuent l’avance visitée. En seconde période, Anhée inscrit cinq autres buts, des œuvres d’Antoine, Dixon, Léonard (2) et de son entraîneur Vincent Granville, qui ponctue le score à dix minutes du terme.

Haversin B 3 – Ciergnon 1

Les visités trouvent la faille à la demi-heure par Verhaegen. Dès l’entame de la seconde mi-temps, Corhay double la mise. Haversin pousse, mais doit attendre la 70e pour faire le break par Jungers. Les visiteurs tentent de réagir en fin de match et réduisent l’écart via Devresse. Ciergnon pousse, mais Haversin résiste bien et s’adjuge trois unités méritées.

Pessoux 2 – Pondrôme B 7

Les visiteurs ont rapidement fait le trou en première période, rentrant aux vestiaires avec un avantage de trois buts signés Marlair, Dermien et Gérard. K. Ansiaux répond juste avant la pause. En début de seconde période, Pessoux fait douter son adversaire en inscrivant un second but par L. Ansiaux. Pondrôme ne se laisse pas surprendre et plie la rencontre à l’heure de jeu par Marlair. Les visiteurs marquent encore trois autres buts par Dermien, Dawagne et Khanzafarov.

Gedinne B 1 – Dinant B 1

Il faut attendre la 36e pour voir Matz donner l’avance aux visités. Malmené, Dinant B pousse pour tenter de revenir dans le second acte. Les visiteurs y parviennent à la 75e grâce à un but de Drugmand. Le leader pousse ensuite pour tenter d’arracher les trois points, mais tombe sur des Gedinnois bien organisés.

Méan 6 – Mesnil 1

Méan domine et Palange et Dubois inscrivent coup sur coup deux buts, en début de seconde période. Boukheras réduit la marque. Méan pousse et Rasquin, Fréderick, Burlion et Quoibion fixent les chiffres.

Han-sur-Lesse 3 – Anseremme 1

Après un début équilibré, Meyfroidt trouve la faille sur penalty. Han égalise par Braconnier en début de seconde période. Les visiteurs héritent encore d’un penalty, mais Bays l’écarte. Le tournant de la rencontre puisque Samson et Chollot assurent la victoire visitée en fin de match.