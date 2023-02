Arbitre: Beluffi

Cartes jaunes: Verschuere, Henrotaux, Bwangombo, Otte, Dehon, Talmas, Paquay, Dessart.

Carte rouge: Micha (89e).

Buts: Dehon (1-0 pen., 35e), Despas (1-1, 95e).

CINEY: Monteleone, Despas, Antoine (62e Boujabout), Lambrechts, Hanneuse, Veschuere (76e Pajaziti), Henrotaux, Bwangombo (55e Herbiet), Otte, Boudjemaa, Claude.

MARLOIE: Desseille, Collard, Martinet, Dehon (90e Dony), Hébette (75e Kalombo), Talmas, Paquay (62e Hanneuse), Devresse, Dessart Mohimont.

La première occasion de la partie est pour Antoine qui s’échappe sur son flanc gauche, mais qui place le ballon à côté du but de Desseille. Dans l’autre sens, Dessart déborde côté gauche et adresse un long centre à Paquay au second poteau. La reprise de ce dernier échoue à côté du but. Talmas lance Hébette, l’attaquant marlovanais se présente seul devant Monteleone, mais rate sa frappe. À la demi-heure, Antoine a encore une occasion, mais place à côté. Desseille doit aussi sortir une parade sur une frappe lointaine de Bwamgombo.

À la 35e, Verschuere accroche Micha dans le rectangle. "Doug" Dehon transforme le penalty.

Herbiet sur la barre

En début de seconde période, il faut une grosse parade de Monteleone devant Paquay pour empêcher Marloie de faire le break. Dans l’autre camp, Lambrechts loupe l’égalisation en plaçant le ballon à côté après un joli solo dans le rectangle marlovanais. À 20 minutes du terme, Monteleone intervient de nouveau devant Hébette et permet aux hommes de Manu Rousselle de rester dans le match. Les Cinaciens poussent dans une fin de partie assez nerveuse qui voit d’ailleurs Micha écoper d’un bristol rouge après une intervention trop rugueuse sur Despas. Si Herbiet trouve la barre sur une volée, les Cinaciens sont récompensés dans les arrêts de jeu, lorsque Despas saute plus haut que tout le monde et arrache l’égalisation de la tête sur corner.