Le capitaine jambois Lajili trouvait la faille à un moment psychologique important (45e). En début de seconde période, les visiteurs manquaient le KO. Chelli (1-1), Miler, d'une frappe en pleine lucarne (2-1), et Harrad (3-1) renversaient la vapeur.

Eghezée 3 - Naninne 2

Grâce à ce succès, les Eghezéens reviennent à hauteur de leurs invités. Hermand trouvait la faille passé la demi-heure. Kessler (1-1), Perez Avial (2-1 sur penalty) et Willaert (3-1) creusaient une addition atténuée par Baugniet en fin de match.

Grand-Leez B 1 - Ligny 2

Après avoir bien involontairement placé les Lignards sur la voie du succès, Jassogne voyait Genard racheter son erreur avant la demi-heure. Les visiteurs remettaient alors l'ouvrage sur le métier et empochaient trois points très précieux dans la course au titre, grâce à Leruth, qui n’en est pas à son premier coup.

Sauvenière 4 - Malonne 0

Mis sur orbite par l'autogoal de Lassoie, les Wawas pouvaient compter sur l'inévitable De Groote, auteur d'un triplé, pour empocher trois points très précieux dans la course au maintien. Un succès dédié au T1 Sidi Moctar Oudaa, qui a perdu son papa vendredi.

Bossière 2 - Rhisnes 0

Les Unionistes ont remporté le match au sommet face à des Rhisnos qui comptent désormais cinq points de retard sur le leader lignard. Guede trouvait rapidement l'ouverture et Laurent consolidait le succès local passé l'heure de jeu.

"Nous n'avons pas été bons", regrettait le T1 visiteur Thomas Nelis.

Bossière reste dans la course au titre

"Privé de nombreux éléments, Rhisnes ne nous a jamais vraiment mis en difficulté, analysait le T1 local Michaël Noël. J'avais demandé aux joueurs de garder le zéro derrière. Si notre victoire est méritée, le bilan comptable pourrait être bien meilleur vu la qualité de notre football. Cependant, nous sommes toujours dans la course au titre et c'est le plus important. Je préfère donc voir le verre à moitié plein. Il reste onze matches. Nous savons ce que nous devons faire. Car notre ambition reste la montée, de préférence sans passer par le tour final."

Le week-end prochain, les Unionistes se déplaceront à Ligny. La course au titre pourrait s'y décanter.

"Notre bilan en 2023 est de 3/9, mais le mois de février est le mois de la vérité!, prévient le mentor rhisnois Thomas Nelis. Notre objectif est d'être réguliers."

Dimanche prochain, les Rhisnos accueilleront les Wawas de Sauvenière, en net regain de forme depuis quelques semaines.

J. Tamines B 3 - Profondeville 4

Les Taminois viraient en tête au repos grâce à Porcaro. Dès la reprise, les Mosans faisaient parler leur expérience. Folens et Demeuse (3) creusaient un écart que Glugovskis et El Badri s'évertuaient à réduire, sans succès.

Petit-Waret 3 - Lustin 2

"Un match difficile sur un terrain compliqué et face à une équipe en lutte pour son maintien", précisait le T1 local Rudy Anciaux. Le repos était atteint sur un score de parité (2-2). Franssen, Duchêne et Vanderlinden ont inscrit les buts locaux, Pilar Cerqueira et Notte, les buts visiteurs.

"Nous avons mené par deux fois et avons donné les trois buts", pestait le coach lustinois Grégory Gilles.

Aische B 1 - FCO Namur 1

Nameche déflorait la marque juste avant le repos. Après avoir manqué la conversion d'un penalty avant le but d'ouverture local, Herbiniat égalisait passé la demi-heure.

"Les conditions de jeu étaient très difficiles. Balayé par le vent, le deuxième terrain était compliqué", précisait le T1 local Julien Trimboli.