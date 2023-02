19-15, 16-8, 17-6, 25-7

BONINNE: Van Hamme 6, Delahaut 8 (2x3), Philippe 5 (1x3), Bussmann 0, Lakkerwa 6, Fivet 9, Hubaut 24, Lemaire 19

PROFONDEVILLE: Didion 0, Lizin 0, Bouillon 10, Arnould 2, Flahaux 2, Romnée 10 (1x3), Bouchat 4, Dandois 2, Romilly 4

Derby équilibré où les Mosanes via leur pivot Romnée, répondent à la force offensive boninnoise de Hubaut et Lemaire (11 points des 19 inscrits sur le premier quart). Tant les "Jaunes" que les "Bleues" peuvent compter sur le retour de leurs skieuses. Germain Fivet ne déroge pas à la règle et demande à ses filles énormément d’intensité en faisant tourner un maximum. Les Sharks lâchent un peu mais ne craquent pas (35-23).

La reprise est très compliquée pour les filles de Jordan Mouchart. En manque de confiance depuis plusieurs semaines, elles butent sur une défense agressive. Avec une Romane Lemaire au four et au moulin tant offensivement (19 points) que défensivement, Boninne plie le match et déroule dans un dernier quart à sens unique (25-7). Les "Jaunes" s’imposent 77-36 et gardent leur brevet d’invincibilité à la maison. "Face à Profondeville en manque de confiance, la seconde période a été typique", résume Germain Fivet qui a pu compter sur sa fille et Philippe, rentrées à 4h du matin de la montagne. Gentiment mais sûrement, on rentre dans le vif du sujet avec Fleurus la semaine prochaine. " Septième revers de rang pour les Profondevilloises qui n’ont pas encore leur maintien acquis. " Il faudra encore aller en chercher deux, juge Jordan Mouchart, mais il faut le montrer. Des filles le font et d’autres moins. Ce n’est pas une question d’entente, car les filles sont unies en dehors du terrain. Il faut retrouver ce mental sinon… "

Namur 65 – Braine 79

Comme à l’aller, les deux équipes mettent énormément d’intensité. Si les Brainoises de Laurent François prennent vite 10 points d’avance, les "Rouges" ne lâchent pas et reviennent au repos (33-33). Les débats sont partagés mais Braine, avec un banc plus fourni, reprend la main. Sur des détails, des lancers-francs ratés notamment, Namur échoue sur un score forcé. "C’est contradictoire de dire ça mais cette défaite n’est pas négative, souligne Aurélien Garraux. Mes filles ont montré un beau visage avec une intensité digne de la R1."