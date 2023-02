"La rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Un beau succès!", se réjouissait le T1 local Olivier Baudelet, privé de Lenoir. Menés 0-1 au repos, les Copères ont renversé la vapeur quand le marquoir affichait 1-3. Lambotte (2), Bernier (1-0) et Weynant se sont partagé les buts locaux.

Nationale 3 BMont/Marchienne 9 - Florennes 6

"Ce n'est pas notre qualité, mais la quantité qui jouera cette saison, rappelait le gardien florennois Steve" Bif "Ninnin. Nous devions ajouter à l'infirmerie Zingle (déchirure) et Jadoul" capi ", victime d'une entorse et plâtré. Un déplacement à six. Malgré de belles phases et un score de 3-4 à la pause, nous n'avons pas su tenir en deuxième période, faute de banc. La fin de saison risque d'être compliquée. Nous devons déjà penser à la saison prochaine et recruter deux joueurs pour revendiquer quelque chose. A bon entendeur!" Collinet (2), A. Delcourt (2), M. Delcourt et Fraiture se sont partagé les buts namurois.

Jemeppe 5 - Manage

Bien en place tactiquement, les Jemeppois, qui avaient viré en tête au repos, s'envolaient à 5-1 avant de gérer la fin de la rencontre. Taouchant (3), Barbach et Fabris ont inscrit les buts locaux.

Loyers 4 - Roselies 2

"Le match est resté serré. Nous avons parfois montré un peu de suffisance face à une équipe qui s'est battue du début à la fin", reconnaissait le T1 local Nicolas Nellis. Tadjenant (3) et Dehez se sont partagé les buts locaux.

Sambreville 2 - Morlanwelz 6

Privés de Carlier, Cortese et Giambrone, indisponibles et remplacés par Cirlincione, Scorniciel et Van Dycke, les Sambrevillois ont subi la loi des Hennuyers. De Hollander et un autogoal sont à l'origine des buts locaux.

Nationale 3 CWanze 9 - Gedinne 8

Après avoir mené 0-3 (10e), les Ardennais relançaient leurs hôtes (2-3). Le repos était atteint sur le score de 6-4. En seconde période, les Gedinnois revenaient à 6-6 et à 7-7 avant de baisser pavillon. J. Fondaire (3), Pisvin (2), Séverin (2) et Mathieu se sont partagé les buts namurois.

Anhée 3 - Aubel 5

"Un très mauvais match de notre part, face à une belle équipe bien organisée et difficile à bouger", précisait le capitaine mosan Justin Dubois. V. Dubois (2) et Jacquet se sont partagé les buts locaux.

Stavelot 6 - Mont 5

"Une très bonne première période au terme de laquelle nous menions 1-3, précisait le T1 mosan Grégory Gilles. La seconde fut moins bonne. Nous avons péché physiquement." En seconde période, le score passait à 6-3 et à 6-5. Dans les dernières secondes, le penalty aux 9 mètres de J. Mayanga s'écrasait sur la transversale. Dechamps (2), J. Mayanga (2) et Pétrisot se sont partagé les buts mosans.