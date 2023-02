Cartes jaunes: Revercez, Choisez, Gécé.

Buts: Ulens (0-1, 24e), Dethier (1-1 pen., 26e), Kwembeke (1-2, 65e).

AISCHE: Broos, Iglicki, Maisin, Delooz (57e Choisez), Dethier, Gauchet (70e Gilbert), Joannès, Gécé, Thirot, Grégoire, Catinus (82e Shagabudinov).

SAINT-SYMPHORIEN: Polain, Ulens, Sera (70e Maocha), Druart, Kwembeke, Drouven, Strobbe, Revercez, Erculisse (88e Goditiabois), Rucquois, Mabille.

Pour leur première à domicile de l’année, les Aischois auraient sans doute espéré un meilleur résultat. Mais c’était sans compter sur la combativité et l’abnégation des Symphorinois. "Je suis très fier de mon groupe parce que c’est une victoire difficile, c’était un gros combat. C’est une victoire d’hommes", se réjouit Terence Jaumain, entraîneur des visiteurs. Aische avait pourtant réussi à revenir au score seulement quelques minutes après avoir concédé le premier but. En effet, sur un centre de Revercez, Broos repoussait le ballon sur son défenseur et Ulens n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (24e). Mais Catinus, très en vue, provoquait un penalty que Dethier transformait grâce à un contre-pied parfait (26e).

"On a réalisé une bonne première mi-temps, affirme Louis Maisin. On a su réagir assez rapidement après le but encaissé. À la mi-temps, on savait que si l’on restait sur cette base-là, il y avait moyen de faire quelque chose mais ça n’a pas tourné en notre faveur.".

La seconde période était en effet équilibrée et moins riche en opportunités, le résultat pouvant basculer d’un côté comme de l’autre. Peu après l’heure de jeu, un centre millimétré de Mabille trouvait Kwembeke qui parvenait à lober le portier aischois via une sublime tête. Un but qui complique les chances de participation des Aischois au tour final.