Adieu la tranche, au revoir le titre ?

Les deux principales victimes de cette journée sont sans conteste Eghezée B et Bonneville. Pour les premiers, la tranche et le titre semblent désormais lointains. Battus à Naninne, les Sang et Marine restent assez frustrés. "C’est le copier-coller de la semaine dernière. Nous loupons trop d’occasions, entame Mathieu Roland, avant d’évoquer un autre paramètre. Ne pas avoir d’arbitre en P4 devient insupportable. Encore cette fois, nous avons subi les aléas d’un arbitrage très peu correct." À Bonneville, depuis le gain de la première tranche, la situation au classement se dégrade quelque peu. "Notre adversaire, dont je salue le parcours au passage, s’est présenté six fois devant nos buts pour… nous mettre six buts. Et nous, 25 fois pour 3 buts", expose, frustré, Grégory Licour, nouveau T.1 des "Orangés" suite au départ de Denis Hoorelbeke. Du pain sur la planche en perspective.